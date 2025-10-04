Derya Tuna’nın hayatı ve vurulma olayı merak ediliyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in uzun süreli partneri olan Tuna, şarkıcılık ve oyunculuk kariyeriyle dikkat çekti. Peki, Derya Tuna kimdir? Derya Tuna vuruldu mu?

Derya Tuna Kimdir?

Derya Tuna, 1965 yılında İstanbul’da doğmuş bir sanatçıdır. Kariyerine şarkıcılık ve oyunculukla başlayan Tuna, özellikle o dönem Star TV‘de İbo Şov adında program yapan İbrahim Tatlıses ile olan ilişkisiyle kamuoyunda geniş yer tutu. Çift, 18 yıl süren birliktelikleri sırasında bir oğulları olan İdo Tatlıses’i dünyaya getirdi. Tuna, çeşitli televizyon programlarında ve müzik sahnelerinde yer aldı. Transparan giyim tarzıyla da gündeme geldi. Günümüzde ise daha sakin bir yaşam sürdürmekte olup, oğlu İdo’nun kariyerine destek veriyor.

Derya Tuna Neden Vuruldu?

Derya Tuna, 14 Ekim 2002 tarihinde Şişli’deki Günay Restoran çıkışında sol bacağından vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Bozan, Tuna’nın Şamdan gecesinde giydiği transparan elbise nedeniyle bu eylemi yaptığını iddia etti. Olay sırasında Tuna provadan çıkarken üç el ateş edildi ve bir kurşun bacağına isabet etti. Bozan daha sonra yakalandı ve yargılandı. Mahkeme sürecinde Bozan, İbrahim Tatlıses’in azmettirici olduğunu öne sürdü. Ancak Tatlıses bu iddiaları reddetti. Tuna, hastanede tedavi edildi. Ve olay sonrası röportajlarında transparan elbisenin bedelinin bu olmaması gerektiğini vurguladı.