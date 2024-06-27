26 Haziran 2024 tarihinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı ve başından aldığı kurşun yaraları nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, toplumda büyük üzüntü ve şaşkınlık yarattı.

Saldırı, Çayırova ilçesinin Fatih Caddesi'nde gerçekleşti. Saldırı anında Mahir Çoğaç aracında tek başına bulunuyordu ve saldırı ani bir şekilde gerçekleşti.

Saldırganın yaklaşık 17 yaşında olduğu tahmin ediliyor ve olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı ve çalışmalar devam ediyor.

Çoğaç'ın ani ölümü, hem yakın çevresinde hem de çalıştığı okul topluluğunda derin bir üzüntüye neden oldu.

Olayın ardındaki nedenler ve saldırının motivasyonu hala netlik kazanmış değil. Polis, soruşturmayı sürdürüyor ve detaylar ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacak.