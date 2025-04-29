Doksan üç yılında temmuz ayında

Madımakta canlar gitti Sivas’ta

Konser başlamıştı canlı yayında

Otuz iki güneş yitti Sivas’ta

Cahillere kar etmedi sözümüz

Canlı cehennemi gördü gözümüz

Tutuştuk el ele yandı önümüz

Alevler gökleri tuttu Sivas’ta

Tavşana kaç tazıya tut dedi molla

Camiyi boşalttı vermedi mola

Otuz beş can gitti gelmeyen yola

Alevi Sünni’yi kattı Sivas’ta

Emperyalist bizi takip ederken

Aşığı ozanı hedef dikerken

Vicdanlar rahat mı yakıp giderken

Mahşerin borusu öttü Sivas’ta

Canlar telef oldu beller büküldü

Ağladı TÜRKİYE yaşlar döküldü

Madımağa kan tohumu ekildi

Hançerler sineye battı Sivas’ta

Zalimler kan kustu gözler karardı

Ozanlar yaşasa işe yarardı

Alevler içinde güller sarardı

Otuz beş çanımız bitti Sivas’ta

Alevi Sünni’si Çerkez’i Laz’ı

Hep bir TÜRKİYE’YİZ yürekte sızı

Size yükümüydü ki ozanın sazı

Kültürü kenara attı Sivas’ta

Aşık İdris neydi bunların kasti

Yobazlar toplanıp oteli bastı

Gültekin’i yakıp Muhlüs’ü astı

Ölenler yan yana yattı Sivas’ta