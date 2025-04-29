Doksan üç yılında temmuz ayında
Madımakta canlar gitti Sivas’ta
Konser başlamıştı canlı yayında
Otuz iki güneş yitti Sivas’ta
Cahillere kar etmedi sözümüz
Canlı cehennemi gördü gözümüz
Tutuştuk el ele yandı önümüz
Alevler gökleri tuttu Sivas’ta
Tavşana kaç tazıya tut dedi molla
Camiyi boşalttı vermedi mola
Otuz beş can gitti gelmeyen yola
Alevi Sünni’yi kattı Sivas’ta
Emperyalist bizi takip ederken
Aşığı ozanı hedef dikerken
Vicdanlar rahat mı yakıp giderken
Mahşerin borusu öttü Sivas’ta
Canlar telef oldu beller büküldü
Ağladı TÜRKİYE yaşlar döküldü
Madımağa kan tohumu ekildi
Hançerler sineye battı Sivas’ta
Zalimler kan kustu gözler karardı
Ozanlar yaşasa işe yarardı
Alevler içinde güller sarardı
Otuz beş çanımız bitti Sivas’ta
Alevi Sünni’si Çerkez’i Laz’ı
Hep bir TÜRKİYE’YİZ yürekte sızı
Size yükümüydü ki ozanın sazı
Kültürü kenara attı Sivas’ta
Aşık İdris neydi bunların kasti
Yobazlar toplanıp oteli bastı
Gültekin’i yakıp Muhlüs’ü astı
Ölenler yan yana yattı Sivas’ta