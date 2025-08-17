Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanında toplamda 795 memur alımı yapılacağı duyurdu. 4b sözleşmeli kamu personel olarak alınacak personellerde aranan özellikler ve başvuru tarihi netleşti.

4/B statüsünde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda personel alınacağı duyurulurken başvuru genel şartlarının şu şekilde olduğu açıklandı:

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Ambalaj okuma e-Nabız ve MHRS uygulamalarında!
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Ambalaj okuma e-Nabız ve MHRS uygulamalarında!
İçeriği Görüntüle

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.

Kültür Ve Turizm Bakanlığından Duyuru 795 Personel Alımı!-1

Alımı Gerçekleşecek Pozisyon ve Sayıları

Büro Personeli: İktisat, Maliye, İnsan Kaynakları, Türk Dili, İngiliz Dili, Radyo TV Sinema, Halkla İlişkiler, Turizm İşletmeciliği, Adalet, Bilgisayar Programcılığı gibi bölümlerden mezun toplam 193 kişi.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Ön lisans ve lise mezunu, erkek-kadın adaylardan toplam 222 kişi.

Temizlik Personeli: Erkek 134, kadın 20 olmak üzere toplam 154 kişi.

Şoför: Toplam 69 kişi.

Diğer kadrolarla birlikte toplam sayı 795.

Başvuru Nereden Yapılır?

Başvurular sadece e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi