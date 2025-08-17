Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanında toplamda 795 memur alımı yapılacağı duyurdu. 4b sözleşmeli kamu personel olarak alınacak personellerde aranan özellikler ve başvuru tarihi netleşti.

4/B statüsünde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda personel alınacağı duyurulurken başvuru genel şartlarının şu şekilde olduğu açıklandı:

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.

Alımı Gerçekleşecek Pozisyon ve Sayıları

Büro Personeli: İktisat, Maliye, İnsan Kaynakları, Türk Dili, İngiliz Dili, Radyo TV Sinema, Halkla İlişkiler, Turizm İşletmeciliği, Adalet, Bilgisayar Programcılığı gibi bölümlerden mezun toplam 193 kişi.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Ön lisans ve lise mezunu, erkek-kadın adaylardan toplam 222 kişi.

Temizlik Personeli: Erkek 134, kadın 20 olmak üzere toplam 154 kişi.

Şoför: Toplam 69 kişi.

Diğer kadrolarla birlikte toplam sayı 795.

Başvuru Nereden Yapılır?

Başvurular sadece e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılacak.