Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı bir reality show ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.



Amatör olarak sürdürdüğü müzik kariyerini 2008 yılında çıkardığı 5555 adlı single çalışmasıyla sonlandırdı ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.





2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Çıkardığı albüm oldukça iyi eleştiriler aldı.



Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu.

Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier’in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.