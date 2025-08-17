Furkan Bölükbaşı’nın Konya’da Dedeman Otel’de saldırıya uğradığı iddiaları gündemde geniş bulurken ünlü gazetecinin X (Twitter) hesabının da engellenerek askıya alındığı belirlendi.

Tüm bunlar yaşanırken Nisa Nur Çaydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bir abimizin oğlunun düğününe Konya Dedeman Otele geldik. Lobide otururken bir serseri dakikalarca bizi taciz ederek el hareketi yaptı. Çıkar mısın seninle muhatap olmak istemiyoruz dedik devam etti. Videoda bağıran malum kadın ise onların arkadaşı bana sataşmaya başladı. Ona da sen benim muhatabım olamazsın dedim. Olay daha da alevlendi. Arkadaşlarıyla birlikte tartışmayı büyütünce biz de tepki verdik. Araya güvenlikler girdi ve yaka paça bir şekilde dışarı atıldılar. Dışarıda güvenliğe ‘Bizi neden çıkarıyorsunuz’ diye avazları çıktığı gibi bağırıp gönderildiler. Sadece sözlü bir tartışma yaşadık karşılıklı olarak hiçbir fiziksel müdahale olmadı. Karga tulumba dışarı atıldıkları anı ‘Dayak yediler’ şeklinde lanse etmelerine ise kahkaha attık. Otelin güvenlik kayıtlarıyla birlikte yarın kendileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Videoyu çeken ve yayan, iftira ederek hakarette bulunan herkesi ise güzel bir sürpriz bekliyor. Avukatlarımızla birlikte hukuki süreçleri başlatıyoruz. Bu arada bizi arayıp soran ,mesaj atan endişelenen herkese teşekkür ederiz çok iyiyiz. Konya’da çok güzel karşılandık. Mevlana türbesinde görüp tanıyan selam verip fotoğraf çektiren güzel insanları bu serseriler ile bir tutmayalım” dedi.

Nisa Nur Çaydan Kimdir?

Özellikle de BBN Türk kanalı ekranlarından tandık bir gazeteci olan Çaydan, “Gel Zaman Git Zaman” adlı programın moderatörlüğünü yaparak halen daha "Hafta İçi Son Durum" adlı haber programını sunmaya devam etmektedir.

Siyasal iletişim üzerine eğitim gören Çaydan, mesleki kariyerine Özgür Bolu Gazetesi'nde başlamıştır. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak bilinen ünlü gazeteci paylaşımlarını sürdürerek güncel konular üzerine eğilmektedir.

Nisa Nur Çaydan Nereli, Kaç Yaşında?

Furkan Bölükbaşı’nın sevgilisi Nisa Nur Çaydan, 23 Temmuz tarihinde Hatay’da dünyaya geldi.