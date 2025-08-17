Beslenme uzmanlarına göre en sık yapılan hata, çayın yemeklerden hemen sonra tüketilmesi. Çünkü çayda yüksek oranda bulunan tannin maddesi, yediklerimizdeki demir ve bazı minerallerin emilimini engelliyor. Bu durum ise sindirimde zorlanma ve uzun vadede demir eksikliği gibi sorunlara sebebiyet veriyor.

Ne kadar sıklıkla tüketilmeli

Uzmanlar, çayı yemekten en az 30-45 dakika sonra içmenin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Böylece hem sindirim sistemi daha rahat çalışıyor hem de alınan besinlerden maksimum fayda elde ediliyor.

Fazlası Zarar

Günde 3-4 bardaktan fazla çay tüketmek ise özellikle mide hassasiyeti olan kişilerde şişkinlik, reflü ve hazımsızlık şikayetlerini artırabiliyor. Bu nedenle çayın ölçülü tüketilmesi öneriliyor.

Öte yandan çayı yemekten hemen sonra içmek isteyenler için de uzmanlar, daha hafif bitki çaylarını öneriyor. Özellikle rezene, nane veya papatya çayı, sindirimi kolaylaştırıcı etkileriyle öne çıkıyor.