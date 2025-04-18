Kanalın ekranlarının kapalı olması, eski kapanma ihtimallerini akıllara getirdi ve KRT TV'nin geleceğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı.

KRT TV tarafından yapılan açıklamada, kanalın kapanmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "KRT, bu ayın başında Türksat 4A uydusuna geçiş yaptı. Digiturk ise geçiş sonrası KRT kanalını izleyemeyen aboneleri için bu gece bir güncelleme yapacağını duyurdu. İzleyiciler, güncellemeyi beklemeden Digiturk kolay kurulum menüsünden güncellemelerini yaparak kanalı izlemeye devam edebilirler," denildi.

KRT TV’NİN SAHİBİ KİMDİR?

KRT TV'nin sahipliği, zaman içinde değişiklik göstermiştir. Kanalın eski sahibi Ahmet Çalık'tan sonra Fırat Bozfırat, 2023 yılında kanalın yeni sahibi olmuştur. 1980 doğumlu olan Bozfırat, Gaziantep kökenli bir iş insanıdır ve özellikle mimarlık alanındaki başarılarıyla tanınmaktadır. Kanalın devir işlemi sırasında 300 bin dolar kapora ödendiği iddia edilmiştir.

KRT TV’NİN GEÇMİŞİ VE KAPANMA İHTİMALİ

KRT TV, ilk kez 1 Eylül 2014 tarihinde Ahmet Kopuz tarafından kuruldu ve başlangıçta kültürel yayınlar yapmaya odaklanmıştı. Ancak zamanla haber ağırlıklı bir yayın çizgisine yöneldi. 2018 yılında kanalın sahibi Didem Duyum, mali nedenlerle kanalın kapanabileceğini açıklamış, fakat CHP’nin müdahalesi ile kanalın %51’lik hissesinin satın alınması, KRT TV’nin yayın hayatını sürdürmesini sağlamıştır.

2023 yılında ise Fırat Bozfırat, kanalın yeni sahibi olarak gündeme gelmişti. Kanalın kapanma ihtimali daha önce de tartışılmıştı. 2018 yılında mali zorluklar ve siyasi baskılar nedeniyle kapanma kararı alınmış, ancak siyasi destekle bu karar değişmişti. Şu an için kanalın kapanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ekonomik sıkıntılar, azalan reklam gelirleri ve siyasi baskılar gibi faktörler, kanalın geleceğiyle ilgili endişelere yol açmaktadır.

KAPANMA İDDİALARI VE KANALIN GELECEĞİ

KRT TV'nin kapanmasıyla ilgili somut bir açıklama olmamakla birlikte, kanalın yaşadığı ekonomik ve siyasi baskılar, kapanma ihtimallerini gündeme getirmektedir. Önümüzdeki dönemde, kanalın kaderi siyasi gelişmelere ve medya sektöründeki ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak şekillenecek.