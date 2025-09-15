Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz, milyonları bankalara borçlanmaya yöneltti. Maaşların yetersiz kalması ve yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte vatandaşların kredi ve kredi kartı kullanımı rekor düzeye erişti. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin temmuz raporuna göre, bireysel borç bakiyesi 5 trilyon lirayı aşarak tarihi seviyelere çıktı.

Nefes Gazetesi’nin aktardığına göre, toplam nakdi kredi hacmi 21 trilyon 19 milyar TL’ye yükselirken, tasfiye olacak krediler yüzde 82 artışla 566 milyar TL’ye dayandı. Bireysel kredi borç bakiyesi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 yükselerek 4 trilyon 959 milyar TL’ye çıktı. Bunun en büyük kısmını 2 trilyon 452 milyar TL ile kredi kartı borçları oluşturdu. Temmuz itibarıyla 39,7 milyon kişi kredi kartı borçlusu durumuna gelirken, kişi başına düşen borç son bir yılda yüzde 48 artış kaydederek 61 bin 791 TL’ye ulaştı.

İhtiyaç kredileri 1 trilyon 214 milyar TL ile kredi kartlarının ardından geldi. Bireysel kredi borcu olanların sayısı bir yıl içinde 1,8 milyon artarak 42,7 milyona çıktı. Ortalama borç miktarı ise yüzde 41 artış gösterip 116 bin 148 TL’ye yükseldi. Gelirlerin yetersizliği nedeniyle milyonlarca vatandaş nakit ihtiyacını kredi mevduat hesaplarıyla (KMH) gidermeye yöneldi. KMH kullanan kişi sayısı 30,8 milyona çıkarken, toplam borç yüzde 98 artarak 623 milyar TL’ye ulaştı. Kişi başına düşen KMH borcu ise 20 bin 195 TL’ye ulaşarak asgari ücrete yaklaştı.

Deprem Bölgelerinde Borçlar Hızla Arttı

Son bir yıl içinde bireysel kredi bakiyesi en fazla Tunceli’de yükseldi (%64,9). Bu ili Adıyaman (%56) ve Kahramanmaraş (%55) izledi. İlk 10 şehir arasında deprem bölgesinden 5 ilin bulunması dikkat çekti. Hatay, Osmaniye ve Malatya da kredi borçlarının en hızlı arttığı iller arasında yer aldı.

Kredi kartı borçlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. En yüksek artış oranlarının görüldüğü ilk 10 ilin 6’sı deprem bölgesinden çıktı. Adıyaman’da kredi kartı borçluları bir yılda yüzde 80, Kahramanmaraş’ta yüzde 76, Malatya’da yüzde 70, Hatay’da yüzde 68, Diyarbakır’da yüzde 64 ve Osmaniye’de yüzde 63 artış gösterdi.