Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere zorunlu olarak satılan yardımcı kaynak kitaplar konusunda sert uyarılarda bulundu.

Tekin, bu tür uygulamaların yasa dışı olduğunu belirterek, gerekli yaptırımların uygulanacağını ve ihlallerin devamı halinde okulların kapatılabileceğini söyledi.

CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, hem devlet hem de özel okullarda velilerin maruz bırakıldığı uygulamalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kayıt Ücretleri Konusunda Net Mesaj

Velilerden zorunlu kayıt ücreti alınamayacağını vurgulayan Tekin, kayıt işlemlerinin elektronik ortamda otomatik yapıldığını hatırlatarak, “Veliler neden okula gidiyor? Zaten kaydınız yapılmış durumda. Okul yönetimlerinin bu konuda para talep etmesinin hiçbir mantıklı gerekçesi yok” ifadelerini kullandı.

Yardımcı Kaynak Dayatmasına Sert Tepki

Okulların ders kitabı adı altında yardımcı kaynak satışı yapmasına kesinlikle karşı çıktıklarını dile getiren Bakan Tekin, “Bu yasaktır. Böyle bir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Yapan okullar hakkında cezai işlem uygulanacak” dedi.

Özel okullara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını da açıklayan Tekin, müfettişlerin okulları haberli ya da habersiz ziyaret edeceğini belirterek, “Okullarımızda bizim ders kitaplarımızın kullanılıp kullanılmadığı titizlikle denetlenecek” şeklinde konuştu.

“Okul Kapatmaya Kadar Gider”

Tekin, özel okullarda yardımcı kaynak satışının tekrarlanması halinde çok ağır yaptırımlar uygulanacağını ifade ederek, “Bu durumun sürmesi halinde süreç okul kapatmaya kadar gidebilir,” uyarısında bulundu. Velilere de çağrıda bulunan Bakan Tekin, “Bizim hazırladığımız ders kitaplarının okullarda kullanılmasını ısrarla talep etsinler” diyerek toplumun bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

12 Yıllık Eğitim Süresi Tartışması

Bakan Tekin, kamuoyunda süren 12 yıllık zorunlu eğitim tartışmalarına da değindi. Toplumun geniş bir kesiminin bu sürenin uzun olduğunu düşündüğünü ifade eden Tekin, “12 yıllık eğitimin yüksek olduğu ve yeniden ele alınması gerektiği yönünde tartışmalar var. Biz de bu tartışmaları izliyoruz ve gerekli değerlendirmeleri yapacağız” dedi.