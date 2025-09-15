Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi bu akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Teşlikat dizisinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Bu isimlerden biri de dizide Uzay karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Serdar Yeğin.

Serdar Yeğin Kimdir?

12 Ocak 1980 tarihinde Bursa'da doğan Serdar Yeğin lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 1995 senesinde daha öğrenciyken Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslara başladı.

1998 yılında, lise eğitimi bittikten sonra Ankara'ya giden Serdar Yeğin Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim almaya başladı. Buradaki öğrenimine 2 yıl devam eden oyuncu, daha sonra eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'da eğitim almaya karar verdi.

2001 senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünün yetenek sınavlarını kazanan Serdar Yeğin, 2005 senesinde buradan mezun oldu.

Konservatuvar eğitimi boyunca, Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Mehmet Birkiye, Suat Özturna gibi hocalardan eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon ve sinema filminde yer aldı. Son olarak Tiyatro Seyirlik oyunculuk yapmaya devam etmektedir.

Serdar Yeğin Evli mi?

Gülşah Deniz Yeğin ile evlidir .

Serdar Yeğin Rol Aldığı Dizi Ve Filmler

Teşkilat : Timur Savcı - 2021

Kördüğüm : Mert - 2016

Huzur Sokağı : Şenol Sönmez - 2013

Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010

Ateşe Yürümek : Cankat Ergin - 2010

Dedektif Biraderler : Şenol Sönmez - 2008

Bir Varmış Bir Yokmuş : Kemal Uzun - 2008

Adanalı : Tayfun Güneyer - 2009

Senden Başka : Metin Balekoğlu - 2007

Kınalı Kuzular - Üç Kardeş - Mustafa Kemal - Bir Tutam Saç : Tunç Davut - 2006

Ahh İstanbul : Çağatay Tosun - 2006

Aşk Oyunu : Bülent İşbilen - 2005

Çemberimde Gül Oya : Çağan Irmak - 2004

Hürrem Sultan (dizi) : Faruk Aksoy - 2003

Günahım Neydi Allahım : Umut Gelgör - 2003

Her Şey Aşk İçin : Cankat Ergin - 2002

Azad : Aydın Bulut - 2002