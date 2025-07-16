Kartlı ödeme kabul etmeyen işletmelere yönelik şikayetlerin artması üzerine konu, AK Parti’nin hafta sonu Kızılcahamam kampında gündeme taşındı.

Komisyonlar Tartışma Oluşturdu

Edinilen bilgilere göre, birçok AK Parti milletvekili, seçmenlerden gelen yoğun şikayetleri dile getirerek kredi kartı komisyon oranlarının ya tamamen kaldırılmasını ya da ciddi oranda düşürülmesini talep etti. İşletmelerin kartlı alışverişe mesafeli yaklaşmasının arkasında ise iki temel neden bulunuyor: Vergi yükü ve yüksek komisyon oranları.

Cumhurbaşkanı'ndan Müdahale: "En Azından Yarıya İnsin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, talepler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e komisyon oranlarının düşürülmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Ancak Şimşek’in, komisyonların tamamen sıfırlanmasının piyasa koşulları açısından mümkün olmayabileceğini aktardığı, bunun üzerine Erdoğan’ın da “O zaman en azından yarıya indirin” şeklinde yönlendirmede bulunduğu belirtiliyor.

Vatandaş ve Esnaf Rahatlatılmak İsteniyor

Komisyon oranlarının düşürülmesi halinde hem vatandaşın hem de küçük esnafın kartlı alışverişte yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi hedefleniyor. Özellikle kayıt dışı ekonominin önüne geçmek ve kart kullanımını yaygınlaştırmak adına atılacak bu adımın, ilerleyen günlerde somut bir düzenlemeyle hayata geçirilmesi bekleniyor.