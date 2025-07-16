Fatih Altaylı 1963 senesinde Van'da dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okumasının ardından eğitimine Galatasaray Lisesi’nde sürdürdü. Galatasaray Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde devam etmesinin ardından okula ara vererek Basın Yayın Yüksekokulu'na geçti. Ancak diplomasını almadan okulu bıraktı. Gazeteciliğe, 1982 senesinde Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Altaylı, 1986 senesinde Güneş gazetesine geçti.

Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında yayın esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit suçundan soruşturma başlatılmış olup adı olan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.