Anadolu’nun samimi insanlarını, sıcacık hikâyelerini ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerini ekranlara taşıyan dizinin çekimlerinin Yozgat’ta yapıldığı biliniyor. Peki, Gönül Dağı tam olarak Yozgat’ın neresinde çekiliyor?

Gönül Dağı’nın Kalbi: Bozkırın Ortası Yozgat!

Her ne kadar dizide geçen “Gedelli” kasabası kurgu bir yer olsa da, çekimlerin büyük bölümü Yozgat’ın Güneydoğusunda yer alan Sivrihisar ilçesinde değil, Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı bir bölgede gerçekleştiriliyor. Gündemden düşmeyen dizi, bozkırın doğal yapısı, taş evleri ve geniş arazileri ile bilinen Yozgat’ın kırsal alanlarında hayat buluyor.

Şefaatli’nin Kapıları Türkiye’ye Açıldı

TRT tarafından özel olarak dekore edilen set alanı, Yozgat’ın doğal dokusuna zarar vermeden inşa edildi. Özellikle dizide yer alan Gedelli Köyü meydanı, kahvehane, muhtarlık binası ve taş evlerin tamamı Yozgat’ta kurulan setlerde çekiliyor. Bu sayede hem bölgenin tanıtımına katkı sağlanıyor hem de yerel halk için ekonomik bir canlılık yaratılıyor.

Yozgat’ta Dizi Turizmi

Dizinin yoğun ilgi görmesiyle birlikte Yozgat’a dizi turizmi de hareket kazandı. Özellikle hafta sonları çevre illerden çok sayıda ziyaretçi, Gönül Dağı'nın çekildiği alanı görmek için Yozgat’a akın ediyor. Yozgat Valiliği ve yerel yönetimler, bu ilgiyi fırsata çevirerek bölgenin kültürel ve turistik tanıtımı için çeşitli projeler geliştirmeye başladı.