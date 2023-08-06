İmalat sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde verimliliği artırmak ve israfları azaltmak hedefinde olan yalın felsefesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulan model fabrikalar aracılığıyla daha hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Bu bağlamda, ilk kurulan model fabrikalardan olan Kayseri Model Fabrika tarafından 10 Ağustos 2023 tarihinde “KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Toplantısı” düzenlenecektir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Merkez Konferans Salonu’nda gerçekleşecek toplantıya tüm TR72 Bölgesi üreticileri davetlidir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi