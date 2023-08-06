Başkan Ekinci, Asbest içeren içme suyu hatlarının değişimi, asfalt öncesi mekanik serimi, parkların bakım ve onarımı, tabiat parkının yağlı güreşlere hazırlanması ve daha birçok noktada yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ekinci yaptığı açıklamada, “Sorgun’umuzun birçok noktasında devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Geride bıraktığımız 4 senede Sorgun’un büyük değişimine hep birlikte şahit olduk. Sorgun daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent. Hem çalışıyoruz hem de çalışmalar konusunda hemşerilerimizin fikirlerini alıyoruz. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir