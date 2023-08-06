Başkan Şahbaz, hizmete giren platformda, Eğitimde fırsat eşitliği, Öğrenci merkezli, Tam öğrenmeye dayalı, Bilimsel temelli, İnovatif - teknolojik eğitimler, Alanında uzman eğitim kadrosu, 4K eğitim videoları yer alıyor dedi.

Şahbaz yaptığı açıklamada, “Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise; LGS ve YKS sınav kapsamına uygun içerikleriyle, binlerce ders videosuyla zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın birçok içeriğiyle gençlerimizin eğitim hayatına katkı sunacağına inanıyoruz.İl ve ilçe Ocaklarımızdan temin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir