Erzurum-Bayburt karayolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde kısmi bir göçük meydana geldi. Bayburt tarafında yaşanan olayda bir işçi yaşamını yitirirken, üç işçi yaralandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Kop Dağı'ndaki tünelin Bayburt kısmında oluşan göçük üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden M.B., H.D., M.A. ve A.Ö. hızla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, 22 yaşındaki M.B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, yetkililer tünel inşaatındaki güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi.