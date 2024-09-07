SGK yetkilileri, kurumun böyle bir uygulaması olmadığına dikkat çekerek, bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

YOZGAT SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYARI: "DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN!"

Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde bazı dolandırıcıların vatandaşları hedef alarak GSS prim borçlarına ilişkin sahte SMS'ler gönderdiğini ve bu yolla haksız kazanç sağlamaya çalıştıklarını belirtildi.

Açıklamada, dolandırıcıların, vatandaşlara borç bildiriminde bulunarak IBAN numarası üzerinden ödeme yapmalarını talep ettiğini, aksi halde borçların icra yoluyla tahsil edileceği tehdidini savurduğu kaydedildi.

ÖDEMELERİNİZİ SADECE RESMİ KANALLARDAN YAPIN

Açıklamanın devamında SGK’nın herhangi bir borç tahsilatı için SMS yoluyla IBAN numarası paylaşmadığını vurgulanarak, GSS borçlarının yalnızca resmi kanallar üzerinden ödenmesi gerektiğini hatırlatıldı.

Açıklamada, "GSS prim borcu olan vatandaşlarımız, borçlarını yalnızca anlaşmalı bankalardan, bankamatiklerden, internet veya mobil bankacılık hizmetlerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile ödeyebilirler. Gönderilen sahte IBAN numaralarına para aktarılması durumunda dolandırılma riski son derece yüksektir. Vatandaşlarımızı bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz" denildi.

SGK’DAN UYARI: SAHTE SMS’LERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

SGK, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin önlenmesi adına vatandaşların dikkatli olmalarını, gelen mesajları titizlikle incelemelerini ve şüpheli durumlarda SGK’nın resmi iletişim kanallarına başvurmalarını tavsiye etti.