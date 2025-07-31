Yozgat, 18. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuş bir il olduğu için yapıların birçoğu eski. Ayrıca, yakın bir zamana kadar pek bozulmadan kapalı bir çevre olarak kalabilmiş, nadir şehirlerimizden bir tanesi. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, pek az imar görmüş dar sokakları, Arnavut kaldırımları, dere üzerindeki ufak köprüleri, cumbalı, çıkmalı ve oluklu tuğla örtülü çatılı ahşap evleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kıtık sıvalı, çoğunlukla iki katlı evler, yani konaklar birbirlerine sıkça yerleşmiş ve sayıları oldukça çok.

Yaklaşık 81 kadar konak bulunan Yozgat'ta, her biri özgün mimarisiyle dikkat çeken birçok tarihi eser var. Bu konaklardan bazıları arasında Hayri İnal Konağı, Nizamoğlu Konağı, Karslıoğlu Konağı, Hüzni Baba Konağı, Muteber Divanlıoğlu Konağı, Zarife Nine Konağı, Kayyumzade Konağı, Aşiyan Konağı, Mehmet Ağa Konağı gibi önemli yapılar yer alıyor.

Yozgat’ın sokaklarında dolaşırken, taş duvarlara sinmiş bir geçmişi hissederken Arnavut kaldırımlarına düşen gölgeler, ahşap çatılardan süzülen zaman… Yozgat, bu detayların her birinde tarihi yansıtıyor.

Bu eşsiz mirası korumak ve geleceğe aktarmak için çalışan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, konaklara dair bilgiler verdi.

İl Müdürü Çiftçi Yozgat, “Konak kültürüyle yaşayan şehirlerden biri” dedi.

Yozgat'ta 81 Tescilli Konak Var, 21'i Restore Edildi

Hüseyin Çiftçi, şehirdeki konaklarla alakalı şunları söyledi: “Yozgat'ta toplam tescilli konak sayımız 81 Merkez ilçede bu sayı 60 ancak şu ana kadar restore edilen konak sayısı 21, yani hala 60’a yakın konağımız, restore edilmeyi ve yeniden yaşatılmayı bekliyor.”

Bu verilerin, aslında geçmişin ne kadar zengin olduğunu ve bir kısmının zamanla nasıl yitirildiğini gözler önüne serdiğini dile getiren Çiftçi, “Özellikle 1990’lı yıllarda inşaatların başlaması nedeniyle birçok konak kaybedildi. Son yıllarda ise önemli bir bilinçlenme yaşanıyor. Sonraki süreçte konaklara sahip çıkılmaya başlandı. Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi gibi kurumların desteğiyle birçok konak kurtarıldı. Bazı konaklar halkın gündelik kullanımına açıldı. Düğün, nişan, gün gibi sosyal etkinlikler bu yapılarda düzenlenebiliyor” diye konuştu.



Her Biri Tarih Kokan Konaklar

Çiftçi, Yozgat’taki tarihi konaklar sadece mimari değeriyle değil, her birinin taşıdığı hikâyeyle de öne çıktığını söyledi.

Şehir Merkezindeki Bazı Önemli Konaklar Ve Özellikleri

Hayri İnal Konağı

Geç Osmanlı mimarisinin zarafetini taşıyan bu yapı, 2007 yılında restore edilerek halkın ziyaretine açıldı. Misafirlerin geçmişteki Yozgat yaşantısını deneyimleyebileceği bir müze havasında düzenlendi. Hayri İnal Konağı, şehre ziyarete gelen turistlerin ve ünlü isimlerin ağırlandığı öne çıkan bir konak haline geldi.

Nizamoğlu Konağı

Tavan ve duvar süslemeleriyle Türkiye’deki en özel yapılardan biri. Şu anda geçici olarak hizmete kapalı. Yozgat Müzesi bu konakta hizmet veriyor. Konak, tarihi süslemeleriyle ülke çapında nadir örneklerden biri.

Karslıoğlu Konağı

1883’te inşa edilen bu konak, Atatürk’ün 1934’teki Yozgat ziyaretinde konakladığı ev. Barok etkili mimarisi, ağaç işçiliği ve tarihî atmosferiyle dikkat çeken yapı, şu anda Yeşilay Şube Başkanlığına bağlı YEDAM birimi olarak kullanılıyor.



Muteber Divanlıoğlu Konağı

Ahşap süslemeleri ve geleneksel Osmanlı planı ile ziyaretçilerine geçmişte bir yolculuk yaşatıyor. Girişteki gölgelik, iç kısımdaki yüklükler ve şerbetlikler mimarinin özgün detayları arasında.

Zarife Nine Konağı

Belediye tarafından mahalle kültürünü yaşatmak üzere düzenlenen bu yapı, halkın sosyal etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Mehmet Ağa Konağı

Günümüzde bir Çocuk Sanat Merkezi olarak hizmet veriyor. Hem kültürel hem de sosyal açıdan aktif bir yaşam alanı hâline geldi.

Kayyumzade Konağı ve Aşiyan Konağı

Sanatsal ve müzik etkinlikleri, halk eğitim programları ve işçi sendikası faaliyetleri için kullanılan bu konaklar, günümüz Yozgat’ında yaşatılan tarih örneklerinden.



Eski Askerlik Şubesi

1895 yılında inşa edilen yapı, taş işçiliği, kemerli revakları ve üzerindeki Osmanlı tuğrası ile tam anlamıyla bir mimari şaheser.

Yozgat’ta, genellikle iki katlı, kırma çatılı, oluklu kiremit örtülü ahşap evlerin, yani konakların önünde yüksek duvarla çevrili ve çatal kapı ile girilen avlusu içinde kuyusu olan klasik Türk eviyle çok sık karşılaşılıyor. Yozgat evlerinin hepsi iç sofalı plan tipinde; odaların içlerinde yüklükler, şerbetlikler, ocaklar ve sedirler yer alıyor.



Saat kulesi geleneğinin bir örneğini de Yozgat'ta görürken, aynı zamanda Anadolu'da en eski lise binalarından birisinin bulunması da Yozgat'ın önemli bir merkez olduğunu bizlere gösteriyor. Yozgat ve yöresindeki yapılarda, 3-4 örnek dışında Türk sanatı için değişik bir örnek göstermemesine karşın, Anadolu Türk sanatının her döneminden örneklerini şehrin içinde bulmak mümkün.