Yalaz, 1993 senesinde İzmir’de dünyaya geldi. Medya dünyasında hızlı yükselim gerçekleşmesiyle ilgi çeken bir gazeteci ve televizyon sunucusudur. 31 yaşındadır.

Eğitim sürecine Bornova Koleji’nde başlayan Yalaz, sonradan %70 bursla kazandığı İstanbul Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü dereceyle bitirmiştir.

Üniversite’den sonra İngiltere’deki Londra’da özel bir okulda 8 ay İngilizce eğitimi görmüş, bu süre boyunca yerli ve yabancı medya kuruluşlarına freelance haberler de yazmıştır.

Medya da kariyer hayatına CNN Türk Ana Haber’de stajyer muhabir olarak adım atan Yalaz, sonradan “5N1K” programında editör ve muhabir olarak görev almıştır.

Dipnot.tv, “Kalebodur ile Mimarlık” ve “Fark Yaratanlar” programlarında metin yazarlığı sürdürmüş. Demirören Haber Ajansı’nda diplomasi muhabiri olarak önemli haberler de yer almıştır. 2020’de Haber Global’e geçerek CHP ve Sanayi ile Teknoloji Bakanlığı muhabirliği yapmış, ayrıca KRT TV'de “Bir Başka Açı” programını sunmuş ve yapımcılığını görevlenmiştir.