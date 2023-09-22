MZT firması, Türkiye'deki şehirlerin isimlerini yapay zeka tarafından yeniden yazdırdı. Değişen isimlerden kimisi anlamlıyken kimisi de anlamsız oldu. Kırşehir, yapay zeka tarafından "Kiriyakos" olarak yeniden adlandırıldı.

DİĞER ŞEHİRLERDEKİ İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Yapay zeka sadece Kırşehir'in ismini yeniden yazmakla kalmadı ve aynı zamanda Türkiye'nin diğer illerinin isimlerini de değiştirdi. Tokat "Kalevana" olarak yazılırken, Yozgat’a ise "Boğazlıyan" ismi verildi.

BAŞKENT ANKARA VE METROPOL İSTANBUL'UN YENİ İSİMLERİ

Ankara, "Atatürk" olarak yazılırken, İstanbul ise yapay zeka tarafından "İstarmoni" olarak yeniden adlandırıldı. Bu değişiklikler, yapay zeka teknolojisinin Türkiye'nin coğrafi sınırları içindeki etkisini bir kez daha gösteriyor. (Haber Merkezi)