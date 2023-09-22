Türkiye'nin dört bir yanındaki illerin isimleri, son bir araştırmaya göre yapay zeka tarafından baştan yazıldı. MZT adlı firma tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada, 81 ilin isimleri yeniden düşünüldü ve değiştirildi.

Yapay zeka tarafından Kayseri’nin yeni ismi "Marşes" olarak belirlendi. Sadece Kayseri’nin değil, pek çok ilin ismi de değişti.

Yapay zeka, Tokat'ı "Kalevana" ve Yozgat'ı "Boğazlıyan" olarak yeniden adlandırdı. İstanbul ise "İstarmoni" olarak anılacak bir metropol halini alırken, başkent Ankara geleneksel bir isim olan "Atatürk" ile anılmaya devam edecek.

Bu il isimlerindeki değişiklikler, yapay zekanın Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliğini daha farklı bir bakış açısıyla ele aldığını gösteriyor.

Marshes İngilizce dilinde bataklıklar anlamı taşımaktadır. (Haber Merkezi)