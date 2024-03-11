Sakın kültüründen ettirme şüphe
Bilmeden sohbete girmeli değil
Ağır ol kâmiller alnından öpe
Cahilinen dava sürmeli değil
Nasihati anla kelamı dinle
Hoş görüyü yaşat yaşama kinle
Kan izi silinmez yunursa kanla
Hırsa gelir gelmez vurmalı değil
Özüne sözüne nefsine birde
Sahip ol kendine oyna da gör de
Güçlüyüm başkanlık var diye serde
İnsan hatırını kırmalı değil
El içine çık ki olasın tanış
Menzili görsen de bilene danış
Sesine düzeni vererek konuş
Ortalığı sele vermeli değil
Âşık İdris coşkun akar sellerim
Tövbe ki gareze dönsün dillerim
Kaç zamandır saza hasret ellerim
Aceleden teli kırmalı değil