Sakın kültüründen ettirme şüphe

Bilmeden sohbete girmeli değil

Ağır ol kâmiller alnından öpe

Cahilinen dava sürmeli değil

Nasihati anla kelamı dinle

Hoş görüyü yaşat yaşama kinle

Kan izi silinmez yunursa kanla

Hırsa gelir gelmez vurmalı değil

Özüne sözüne nefsine birde

Sahip ol kendine oyna da gör de

Güçlüyüm başkanlık var diye serde

İnsan hatırını kırmalı değil

El içine çık ki olasın tanış

Menzili görsen de bilene danış

Sesine düzeni vererek konuş

Ortalığı sele vermeli değil

Âşık İdris coşkun akar sellerim

Tövbe ki gareze dönsün dillerim

Kaç zamandır saza hasret ellerim

Aceleden teli kırmalı değil