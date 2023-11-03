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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il Valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na genelge gönderdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın imzasının yer aldığı genelgede vatandaşlara şefkat ve ilginin gösterilerek, gerekli hallerde psikososyal desteğin sağlanması istendi.

Gönderilen genelge ile ilgili açıklamada bulunan yetkililer, “Kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmamasını teminen gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirileceği genelge ile ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak” dedi.

ÖNCELİK KAMU KURUMU MİSAFİRHANELERİ

Genelgede sokakta yaşayan kimsesizlerin konaklama yapabileceği yerlerin belirtildiğini ifade eden yetkililer, “Bu kişiler öncelikli olarak il/ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. Kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel ve benzeri yerlerde konaklamaları sağlanacak veya bir mekân bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek” açıklamasında bulundu.

“TEMİZLİK İHTİYAÇLARI DA KARŞILANACAK”

Yetkililer son olarak, “Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ilde ve ilçede konaklatılan vatandaşların temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim ihtiyaçları da giderilecek” ifadelerine yer verdi.