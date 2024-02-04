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Müsabakalarda ASKİ Spor 135 puanla birinci, Kayseri Şekerspor 119 puanla ikinci ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 113 puanla üçüncü oldu.



450 sporcunun şampiyon olmak için ter döktüğü mücadelelerde dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Sakarya, Serdivan Spor Salonu'nda güreşçilere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 45 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı. 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilogramda mindere çıkan sporcular, dereceye girmek için ter döktü. Sporcuların, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyona bugün yapılan final müsabakalarıyla son duldu. Bu çerçevede Hakkı Başar U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 55 kilogramda Ömer Altaş, 60 kilogramda Servet Angı, 63 kilogramda Enes Ülkü, 67 kilogramda Ramazan Aktaş, 72 kilogramda İbrahim Özdemir, 77 kilogramda Erkan Tuğcu, 82 kilogramda Emre Yılmaz, 87 kilogramda Hamza Sertcanlı, 97 kilogramda Emir Ömer Bozbağ ve 130 kilogramda Cemal Yusuf Bakır, Türkiye şampiyonu oldu.



Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları federasyon yetkililerince verildi.

Müsabakalarla alakalı bir açıklama yapan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “1-3 Şubat tarihlerinde Sakarya’da yapılan U-20 Türkiye Güreş Şampiyonasında Kayseri Şekerspor’un genç güreşçilerimiz 2 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz madalya alarak takım halinde de Türkiye ikincisi olmuştur. Bu başarıda emeği geçen yöneticiler, hocalar, güreşen bütün sporcular, güreşmeyeceği halde arkadaşlarına destek için bulunan bütün güreşçiler ve diğer yardımcı personele teşekkürlerimi ve tebriklerimi iletiyorum. İnanıyorum; bu takım ruhu, bu birliktelik ve başarma azmi daha büyük başarıları getirecektir” ifadelerini kullandı.