Ev, ofis ve araç içlerinde açılan klimaların doğru kullanımı hakkında bilgi veren Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, birtakım uyarılarda bulunarak, tutulmalara karşı tedaviler hakkında bilgi verdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “120 yılın en sıcak mevsiminin yaşandığı bu dönemde vatandaşlar, klima kullanımını artırıyor. Fakat klimanın yanlış kullanımı özellikle kas kasılmaları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yüz felci, klima çarpması ve pnömoni (zaturee) klimanın sebep olduğu diğer rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Yozgat’ta da klima kullanımı oldukça yaygın” şeklinde konuşuldu.

“TUTULMALAR BOYUN VE SIRT BÖLGESİNDE YAŞANIYOR”

Klimanın yanlış kullanımı sonucu vücuda verdiği zararlar hakkında açıklama yapan yetkililer, “Gerçekten çok sıcak bir yaz mevsimi yaşıyoruz ve bugünlerde mecburen hepimiz klima kullanıyoruz. Bu dönemlerde özellikle klimanın yanlış kullanımına bağlı boyun, sırt ağrıları ve daha şiddetli ağrıya sebep olan boyun tutulmalarıyla ilgili polikliniğimize sık olarak geliniyor. Bunun asıl sebebi klimayı yanlış kullanmak. Sıcak ortamdayken vücutta bir terleme oluyor. Bu özellikle boyun ve sırt bölgesinde yaşanıyor. Daha sonra soğuk ortama geçtiğimizde bu terlemenin etkisiyle gevşemiş olan kaslarımız ani bir spazma uğruyor ve bu da tutulma şeklinde ortaya çıkıyor. Tabii bu boyun tutulması normal sağlıklı bir kişide bile çok şiddetli ağrı yapabiliyorken, boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı ve fibromiyalji gibi rahatsızlığı olan kişilerde bu boyun ağrıları daha da şiddetlenebiliyor. Klima kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Özellikle klima hava kanallarını vücudumuza yönlendirmemek gerekli" diye konuştu.

“ORTAM GEÇİŞLERİNDEN KORUNMALI”

Boyun tutulmasının iş gücü kaybına sebep olan, şiddetli ağrıya neden olan, gün içi yaşam kalitesini etkileyen bir rahatsızlık olduğunu belirten yetkililer, "Biz hastalarımıza öncelikle evdeler ise ılık bir duş ve hafif masaj öneriyoruz. Ağrıların geçmemesi durumunda mutlaka bir sağlık birimine başvurulması gerek" dedi.

Yetkililer, tedavi yöntemleri hakkında ise şöyle konuştu: "Boyun tutulması ve kas spazmları için ağrı kesici ve kas gevşeticiler medikal olarak verdiğimiz ilaçlar. Bunun yanında ağrıyı rahatlatmak ve spazmı çözmek için kullandığımız elektro terapi, yüzeysel ve derin ısıtıcı olarak adlandırdığımız bazı fizik tedavi cihazlarımız mevut. Yine çok şiddetli ağrı yaşayan hastalarımıza uyguladığımız hiçbir yan etkisi olmayan Kinezio bant dediğimiz ve gerçekten fayda gördüğümüz kinezyobantlama yöntemini uyguluyoruz. Sporcu bantları olarak da bilinen bu bantlar cilde yapışır ve cilt ve cilt altı dokuyu kaldırarak dolaşımı artırır, kas spazmını çözer. Boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı ve fibromyalji gibi zaten kas spazmları bulunan hastalarımız için ise kuru iğneleme çok fayda gördüğümüz bir tedavi yöntemi. Bu tedavide çeşitli uzunluktaki akupunktur iğneleri ağrılı kas spazmı olan bölgeye uygun teknikle yapılır. Yaklaşık 15-20 dakika süren bu tedavide kas gevşekliği elde edilince tedaviyi sonlandırıyoruz. Aynı zamanda kas spazmının olduğu bölgeye uyguladığımız lokal enjeksiyonlarımız var. Bu enjeksiyonlarda rahatsızlığa göre lokal anestezik ya da steroid tercih ediyoruz. Hastalarımızın ise bu tedavilerin takibinde sıcak uygulama ve gevşeme egzersizlerine devam etmesini öneriyoruz.” İHA/Haber Merkezi