Kanlı Ay tutulması 7-8 Eylül gecesi gökyüzünde izlenmesi bekleniyor.

Tutulma, saat 19.20’den başlayarak 23.55’e kadar farklı evrelerle sürmesi bekleniyor.

En etkileyici anı ise 20.30 civarında başlayacak ve Ay, 21.11’de en parlak kızıl tonuna gözükmesi bekleniyor.

Yaklaşık 1 saat 22 dakika sürecek bu eşsiz gök olayı, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşanması bekleniyor.

Türkiye’den izlenebilecek mi?

Kanlı Ay Tutulması en net şekilde Kuzey ve Güney Amerika’dan izlemek mümkün.

Batı Avrupa’nın bazı bölgeleri ise Ay batmadan önce tutulmanın tam evresini kısmen görebilecek.

Türkiye’den ise bu gök olayı doğrudan takip edinilmiyor.

Yalnızca tutulmanın ilk evresi, sınırlı bir şekilde gözlemlene bilinir.