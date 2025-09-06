Yangın, Kırşehir’in tarihi Uzun Çarşı alanında yer alan bir hırdavat dükkânında meydana geldi.

İddiaya göre, boya ve tinerin karışımından kaynaklı çıkan yangın kısa sürede dükkânın dışına sıçradı.

Yangın sırasında yaşanan küçük çaplı patlamalar çevrede paniğe neden oldu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevre dükkânlara sıçramasını önledi.

Yangın kontrol altına alınırken, olayda hafif şekilde yaralanan H.Y., olay

yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.