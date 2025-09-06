7 Eylül Pazar günü 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu gerçekleştirilecek.
Sınav 20 sorudan oluşacak ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
Sınav saat 12.25'te sona erecek.
Sınav Belgesi
KPSS’ye katılacak adayların, sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle temin etmeleri gerekiyor.
Sınav giriş belgelerinde adayların sınava girecekleri bina, salon, sıra bilgileri ve sınav saati yer alıyor.
Belgeler üzerinde yer alan fotoğraf ve bilgiler mutlaka kontrol edilmeli.
Muhabir: İrem Çitak