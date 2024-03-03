Zalim kader senden şikayetçiyim
Tersine dönderdin çarkımı benim
Neyim varsa elden alıp götürdün
Koymadın yoksuldan farkımı benim
Çektiğimi eller bilmesin dedim
Düşmanlar halime gülmesin dedim
Yarabbim ne olur gelmesin dedim
Başıma getirdin korkumu benim
Derdimi çok ettin benim davamdan
Baykuşlar tünedi gitmez yuvamdan
Hayatta vazgeçmem derken davamdan
Değiştirdin dilde türkümü benim
Bilmem nasıl tutacağım dilimi
İşi gücü tutmaz ettin elimi
Kar yağmadan getirirsin selimi
Niye bozdurursun arkımı benim
Aşık İdris yanar sen zevk alırsın
Yandığım gördükçe mutlu olursun
Nereye gittiysem benle gelirsin
Yeter artık bırak terkimi benim