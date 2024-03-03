Zalim kader senden şikayetçiyim

Tersine dönderdin çarkımı benim

Neyim varsa elden alıp götürdün

Koymadın yoksuldan farkımı benim

Çektiğimi eller bilmesin dedim

Düşmanlar halime gülmesin dedim

Yarabbim ne olur gelmesin dedim

Başıma getirdin korkumu benim

Derdimi çok ettin benim davamdan

Baykuşlar tünedi gitmez yuvamdan

Hayatta vazgeçmem derken davamdan

Değiştirdin dilde türkümü benim

Bilmem nasıl tutacağım dilimi

İşi gücü tutmaz ettin elimi

Kar yağmadan getirirsin selimi

Niye bozdurursun arkımı benim

Aşık İdris yanar sen zevk alırsın

Yandığım gördükçe mutlu olursun

Nereye gittiysem benle gelirsin

Yeter artık bırak terkimi benim