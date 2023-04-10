İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti. Ocak'ta tek haneye düşen işsizlik yeniden çift hane olarak izlenirken, geniş tanımlı işsizlik 2021 yılından beri en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 23,4 oldu. TÜİK deprem etkilerinin verilere yansıtılmadığını duyurdu.

TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Şubat 2023 verilerini yayımladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.



İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 23,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık artış ile yüzde 23,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 19,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak tahmin edildi.

DEPREM ETKİLERİ YANSITILMADI

Kurumdan yapılan açıklamada, ülkede yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde anket yapılamadığı belirtildi. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı yüzde 7,8 olduğu bilgisinin verilidiği açıklamada, "Şubat ayı bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI AZALDI

Öte yandan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Mart Ayı İstatistik Bületini'ne göre, kayıtlı işsiz sayısı Şubat ayına göre yüzde 9,8 azalış göstererek 2 milyon 589 bin 629 kişi olarak kaydedildi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,2’si erkek, yüzde 49,8’i kadın, yüzde 24,5’i 15-24 yaş grubundan oluştu. Kayıtlı işsizlik verisinde son 3,5 yılın en sert düşüşü görüldü.

Kayıtlı işsizlikte yıllık düşüş ise yüzde 28,8 olarak izlendi. Haber Merkezi