Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, kalp krizi geçirdiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her sene olduğu gibi bu yıl da düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli testler yaptırdım. Ancak, kalp krizi geçirdiğim yönündeki iddialar doğru değildir." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sadece rutin kontroller için hastaneye gittiğini vurguladı. Kartal'ın açıklaması şu şekilde devam etti: "Her sene olduğu gibi bu yıl da düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haber ile meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum. Şu an sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler..."