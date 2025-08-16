İl genelinde Sorgun, Yerköy, merkez ve Kadışehri ilçelerinde çok sayıda kadro için ilanlar yayımlandı.

Sorgun’da 19 Farklı Kadro

Sorgun ilçesinde sevkiyat görevlisinden mağaza müdürüne, kasaptan elektrikçiye kadar 19 farklı meslekte toplam 24 personel alınacak. Alım yapılacak pozisyonlar arasında beden işçisi, marangoz, muhasebe elemanı, barista, perde montaj ustası ve temizlik görevlisi gibi çeşitli branşlar bulunuyor.

Yerköy’de 31 Personel Aranıyor

Yerköy’de en fazla alım beden işçisi kadrosunda yapılacak. Ayrıca aşçı, grafik tasarımcı, inşaat mühendisi, mobilya montajcısı, elektrik teknikeri, oto boyacısı, kaynakçı ve mekanik bakım onarımcısı gibi birçok alanda personel istihdam edilecek. Toplam 31 kişilik alım planlanıyor.

Merkezde 53 Kişilik İş Fırsatı

Yozgat merkezde farklı sektörlerde 53 kişi işe alınacak. Satış danışmanı, elektrik-elektronik teknisyeni, ambar görevlisi, şoför, pazarlamacı, çağrı merkezi elemanı, özel eğitim öğretmeni, mimar ve forklift operatörü gibi çok sayıda meslek için ilanlar açıldı.

Kadışehri’ne 1 Personel

Kadışehri ilçesinde ise yalnızca ön muhasebeci kadrosu için 1 kişilik alım yapılacak.

Başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya il/ilçe müdürlüklerinden yapılabilecek. Toplamda 109 kişilik kontenjan için adayların ilgili meslek dallarındaki niteliklere uygun olması gerekiyor.