Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde temizlik personeli alımı yapılacak. Başvurular 18 Ağustos’ta alınacak, mülakat ise 19 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

3 Kişilik Kadro Açıldı

SARBEL İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Sarıkaya Belediye Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 3 temizlik personeli alınacak. Başvurular yalnızca 18 Ağustos 2025 tarihinde kabul edilecek.

Mülakat 19 Ağustos’ta

Başvuruların ardından adaylar, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde mülakata alınacak.

Çalışma Şartları

Alınacak personel, Sarıkaya’nın Bahçelievler Mahallesi’nde 08.00–18.00 saatleri arasında görev yapacak. Çalışma süresi sürekli işçi statüsünde olacak.

Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Sarıkaya ilçe merkezinde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Gerekli Belgeler

Başvuru için nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi ve iş başvuru dilekçesi istenecek. Evrak tesliminin şahsen yapılması gerektiği, kargo veya posta yoluyla yapılan başvuruların ise kabul edilmeyeceği bildirildi.