Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 ilde toplam 90 bin işçi ve personel alımı yapacağını açıkladı. İllere göre yapılan dağılımda en yüksek alımın İstanbul’da gerçekleşeceği bildirildi. Ankara, Kocaeli ve diğer büyükşehirler de personel alımında öne çıkan iller arasında yer alıyor. Yozgat’ta ise 142 kişilik kadro için alım yapılacak.

Detaylı kadro dağılımı, İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alıyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İŞKUR iş ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların hızlı davranması gerekiyor. Başvuru adımları şu şekilde:

İŞKUR e-şube sayfasına gidin: https://esube.iskur.gov.tr/

“İş arayan” bölümünden giriş yapın.

“İş ilanları” sekmesine tıklayarak iş arama sayfasına ulaşın.

Kadro ve il seçimi yaptıktan sonra “ARA” butonuna tıklayın.

Açılan ilanlar arasından başvuru yapılacak pozisyon seçilebilir.

Yozgat’ta iş arayan vatandaşlar, başvurularını belirtilen adımlar üzerinden gerçekleştirebilecek.