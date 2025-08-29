İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Yozgat iline ait kurum dışı kamu işçi alım ilanları şu şekildedir:

Yozgat'ta Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları

1. Yozgat Sorbel İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İlan Tarihi: 29 Ağustos 2025

Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2025 (Bugün)

İlan Detayı: Şirket, Yozgat il sınırlarında faaliyet gösteren bir inşaat firmasıdır. İlanın içeriği ve başvuru şartları için İŞKUR'un resmi internet sitesinden detaylı bilgi alınabilir.

2. Yozgat Sorgun İş Geliştirme Merkezi Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

İlan Tarihi: 29 Ağustos 2025

Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2025 (Bugün)

İlan Detayı: Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren bu işletme, iş gücü ihtiyacını İŞKUR aracılığıyla duyurmuştur. Başvuru şartları ve detaylar için İŞKUR ilan sayfası incelenebilir.

3. Yozgat Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İlan Tarihi: 29 Ağustos 2025

Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2025 (Bugün)

İlan Detayı: Şefaatli Belediyesi'ne bağlı bu şirket, temizlik ve inşaat alanlarında çalışacak personel alımı yapmaktadır. İlanın detaylarına İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

4. Yozgat Kadışehri Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi

İlan Tarihi: 1 Eylül 2025

Son Başvuru Tarihi: 1 Eylül 2025

İlan Detayı: Kadışehri ilçesinde bulunan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, çeşitli pozisyonlar için işçi alımı yapmaktadır. Başvuru şartları ve detaylar için İŞKUR ilan sayfası incelenebilir.

Başvuru Bilgileri

Başvuru Yöntemi: Adaylar, İŞKUR'un [resmi ilan sayfası](https://www.iskur.gov.tr/ilanlar/kurum-disi-kamu-isci-alim-ilanlari/?idId=yozgat&il=Yozgat) üzerinden ilan detaylarına ulaşabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

Gerekli Belgeler: Başvuru için genellikle kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve eğitim durumunu gösterir belgeler talep edilmektedir. Ancak, her ilan için istenen belgeler değişiklik gösterebilir; bu nedenle ilan detaylarının dikkatlice incelenmesi önemlidir.

İŞKUR Hakkında

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren bir kamu kurumudur. İlanlar, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından İŞKUR'a bildirilen işçi talepleri doğrultusunda yayımlanmaktadır. Kurum dışı kamu işçi alımları, belirli kamu kurumlarının İŞKUR aracılığıyla yaptığı işçi alımlarını kapsamaktadır. Bu ilanlar, genellikle geçici veya mevsimlik işlerde çalışmak isteyenler için fırsatlar sunmaktadır.