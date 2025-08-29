Polis Akademisi Başkanlığı, 24. dönem PMYO kapsamında alınacak 2500 öğrenci için yapılacak mülakat sınavlarının yer ve tarihlerini duyurdu.

Kadın ve Erkek Kontenjanı Belirlendi

Resmi açıklamaya göre 24. dönem PMYO alımlarında toplam 2500 aday öğrenci olarak kabul edilecek. Kontenjan dağılımı ise şu şekilde olacak:

Kadın adaylardan 500 kişi,

Erkek adaylardan 2000 kişi.

Başarılı olan adaylar iki yıllık eğitimin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis memuru olarak göreve başlayacak.

Mülakat Yer ve Tarihleri Açıklandı

Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden yapılan açıklamada, adayların sınav giriş bilgilerine e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile ulaşabileceği bildirildi. Adaylara ayrıca posta ya da farklı iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. Açıklamada, internet üzerinden yapılan duyurunun resmi tebliğ niteliğinde olduğu da vurgulandı.

Mülakat sınavlarının tarih ve yer bilgileri sisteme giriş yapan adayların erişimine açıldı. Adaylar ilan edilen gün ve merkezlerde mülakata katılmak zorunda olacak.

Sınava Girecek Adaylara Önemli Uyarılar

Polis Akademisi, mülakat sınavına katılacak adaylara bazı önemli hatırlatmalarda bulundu:

Sınav merkezlerine girişte cep telefonu, ses veya görüntü kayıt cihazı bulundurmak kesinlikle yasak.

Çanta, kesici-delici alet, yanıcı veya parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş gibi eşyaların da sınav alanına sokulmasına izin verilmeyecek.

Sınav merkezlerinde emanet hizmeti verilmeyeceği için adayların yanlarında sadece gerekli belgelerle gelmeleri gerekiyor.

Sürecin Önemi

Uzmanlara göre bu alım, hem güvenlik teşkilatının personel ihtiyacını karşılamak hem de gençler için istihdam yaratmak açısından büyük önem taşıyor. PMYO mezunlarının göreve başlamasıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde artan personel açığının kapatılması hedefleniyor.