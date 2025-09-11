Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 7 asker geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış ve Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak şehit düşmüştü.

Bakanlık’tan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığ kaynakları, şehit askerler için idari tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlandığını açıklayarak askerlerin 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu’ şehit düştüğünü ifade etti.

Korkutan İddia

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 2 askeri geçtiğimiz aylarda şehit düşmüştü. İddiaya göre askerlere ceza verilmiş ve uzun süre güneş altında bekletilmişti. Birlikte bulunan 7 asker fenalaşınca hastaneye kaldırılmış ve Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.

Personel Hakkında İdari İşlem Başlatıldı

'İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının ‘uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu’ meydana geldiği mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir'