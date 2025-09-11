Basın İlan Kurumu, farklı şehirlerde yayın yapan 14 siteye yönelik ise manipülasyon girişimi için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Konuya dair basın açıklaması yapan Basın İlan Kurumu yaptığı açıklamada, “Ülkemizde resmî ilan ve reklamlar, yayım mecrası olarak kabul edilen süreli yayınlar aracılığıyla kamuoyuna ulaştırılmaktadır. Kurumumuz vasıtasıyla objektif ölçütler çerçevesinde yayımlatılan resmî ilan ve reklamların, medyadaki çok seslilik ortamına sunduğu katkı toplumumuzun tüm kesimlerince bilinmektedir.

Yayınların resmî ilan ve reklam alabilmelerinin öncelikli şartı; 195 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde düzenlenen mevzuatlara peşinen uyulması, üstlenilen sorumlulukların mücbir sebepler dışında süreklilik arz edecek şekilde kesintisiz yerine getirilmesidir.

Kurumumuzun görevi sadece süreli yayınları desteklemekle sınırlı kalmamakta, ilan veya reklamı veren kamu kurumları ile desteği gerçekten hak eden yayınlarımızın menfaatlerini azami ölçüde korumayı ve içeriklerin nitelikli yayınlar aracılığıyla daha çok muhataba ulaşmasını sağlamayı da kapsamaktadır. Dolayısıyla Kurumumuz, destekleme görevinin yanı sıra düzenleme ve denetleme sorumluluklarını aksatmadan sürdürme gayret ve kararlılığındadır.

Kamuoyunun yakinen takip ettiği üzere, son iki yılda süreli yayınlarımız birçok kez mevzuatımızda yer alan kurallar çerçevesinde yayın yapmaya ve varsa ihlallerini bir an önce gidermeye davet edilmiştir.

Bu bağlamda; Kurumumuzun da büyük gayretleriyle 1 Nisan 2023 yılından itibaren süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerimiz özelinde çağrıda bulunularak BİK Analitik sistemini manipüle etmeye yönelik girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği açıkça ifade edilmiştir.

Hal böyleyken, Düzce merkezli bir internet haber sitemizin, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ‘Ziyaretçi Trafiklerinde Ağır İhlal’ başlıklı 63’üncü maddesini ihlal ettiği tespit edilerek önce resmî ilan yayımlama hakkı durdurulmuş, tüm hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından ise bu hakkının tümüyle sona erdirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu internet haber sitesi, iki yıl boyunca aynı alan adı veya aynı imtiyaz sahipliği ile resmî ilan yayımlama talebinde bulunamayacaktır.

Ayrıca; 28 Temmuz – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında farklı şehirlerdeki 14 internet haber sitemize ait ziyaretçi trafiklerini, İstanbul merkezli bir yer sağlayıcı firmaya ait tek IP üzerinden BİK Analitik kodunu doğrudan tetiklemeye yönelik şüpheli trafik göndermek suretiyle ölçümleme sistemini manipüle etmeye çalışan fail ya da failler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.