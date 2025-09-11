Daha önce 10 TL’den satılan 200 gramlık ekmek, yapılan son artışla 12,5 TL’ye yükseldi.

Zam Gerekçesi: Artan Maliyetler

Yozgat'ın komşusu Tokat’ın Erbaa ilçesinde Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamada, un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışın zammın ana nedeni olduğu belirtildi. Fırıncılar, uzun süredir maliyetlerin altında satış yaptıklarını ifade ederek, fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Fırıncılar Odası Başkanı yaptığı açıklamada, “Son aylarda hammadde ve enerji maliyetleri ciddi oranda yükseldi. Ayakta kalabilmek için ekmek fiyatlarını güncellemek zorunda kaldık” dedi.

Vatandaş Tepkili: “Ekmek Artık Lüks”

Zamma en sert tepkiyi Erbaa halkı gösterdi. Geçim sıkıntısının giderek arttığını belirten vatandaşlar, temel gıdanın bile lüks hâline geldiğini ifade etti.

Bir vatandaş, “Her gün zamla uyanıyoruz. Ekmek artık lüks oldu, aile bütçemiz ciddi şekilde etkileniyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Fırıncılar da Zor Durumda

Fırıncılar ise vatandaşın tepkisini anladıklarını ancak uzun süre maliyetlerin altında satış yapmanın sürdürülemez olduğunu belirtiyor.

Un, elektrik, doğalgaz ve işçilik giderlerindeki artışın fırıncılara ek yük getirdiğini ifade eden esnaf, “Biz de geçim derdindeyiz. Ayakta kalmak için bu zammı yapmak zorunda kaldık” dedi.

Gözler Denetimlerde ve Destek Paketlerinde

Art arda gelen fiyat artışlarının ardından vatandaşların beklentisi yerel yönetimlere ve hükümete yöneldi.

Temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarı sağlanması

Dar gelirli ailelere desteklerin artırılması

Vatandaşlar, bu önlemlerin hayata geçirilmesini talep ediyor.