Yapılan açıklamaya göre, yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, Yüksek Hızlı Tren (YHT) başta olmak üzere tüm TCDD tren hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

Sağlık Raporu ve Engelli Kimlik Kartı Yeterli

Ücretsiz seyahatten yararlanmak isteyen vatandaşların yalnızca şu belgeleri sunmaları gerekiyor:

Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kurulu raporu (en az yüzde 40 engelli olduğunu belgeleyen)

Resmî kurumlarca verilmiş Engelli Kimlik Kartı

Bu uygulama, YHT’nin yanı sıra ana hat trenleri, bölgesel trenler ve şehir içi banliyö hatlarını da kapsıyor.

2019 Öncesi Kart Sahipleri İçin Üyelik Kaydı

Yetkililer, 2019 yılı öncesinde “Engelli” veya “Ağır Engelli” kartı alan vatandaşların, ücretsiz bilet alabilmek için bilet satış sistemine bir kez gişelerden üyelik kaydı yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

Bu işlem tamamlandıktan sonra, hem online hem de fiziki satış noktalarından ücretsiz bilet temin edilebilecek.

2019 ve sonrası kart sahipleri ise ek bir işlem yapmadan T.C. kimlik numaralarıyla tüm satış kanallarından bilet alabilecek.

Refakatçiye Ücretsiz Ulaşım Hakkı

TCDD, ayrıca engellilere yönelik bir diğer avantajı da açıkladı:

Kimlik kartında “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulunan ve yüzde 50 ve üzeri ağır engelli bireylerin refakatçileriyle birlikte ücretsiz seyahat edebilecekleri belirtildi.

Bu uygulama, engellilerin yalnız seyahat etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Ekonomik ve Sosyal Katkı

TCDD yetkilileri, bu uygulamanın engelli vatandaşların toplumsal yaşama aktif katılımını teşvik etmeyi ve ulaşımda fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Yozgat, Sivas ve Kırıkkale’de yaşayan binlerce engelli birey için hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük bir avantaj sağlayacak uygulama, vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler alıyor.