Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ülkenin güvenliği için çalışan kadrolarına yeni katılımcılar arıyor. Resmi kariyer sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre, KPSS şartı aranmaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştirilecek.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN NİTELİKLER

İstihbarat Uzmanı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak ve yabancı dil yeterliliğine sahip olmak gerekmektedir.

Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek şarttır.

Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak gerekmektedir.

Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak şartı aranmaktadır.

İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak gerekmektedir.

Koruma ve Emniyet Memuru: Üniversite mezunu olmak veya belirlenen spor branşlarından mezun olmak şartları aranmaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MİT'e başvurmak isteyen adaylar, resmi kariyer sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuruların ne zaman sona ereceği ve daha fazla bilgi için MİT'in resmi kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz.