Yozgat Bozok Üniversitesi ve İl Özel İdaresi arasında kampüs alanındaki kaldırım ile sert zemin düzenlemelerine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya arasında imzalanan protokol kapsamında üniversitenin çehresinin güzelleştirilmesi noktasında somut adımlar atıldı. İmza töreninde Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya'ya Rektör Danışmanı Faysal İnanır'da eşlik etti.

Öğrenciler için yeşil dostu, çevreci ve daha yaşanabilir bir kampüs hedeflediklerini dile getiren Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite yerleşkesinde alt ve üst yapıya yönelik çalışmalara hız verdiklerine dikkat çekti. Rektör Yaşar, kampüs içindeki kaldırım ve sert zemin çalışmalarının da bu hedef dahilinde gerçekleştirildiği ve çok kısa sürede tamamlanacağı bilgisini paylaştı.

Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ise üniversitenin çevre düzenlemesinde desteklerini esirgemeyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.