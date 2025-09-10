Bir inşaatta çalıştığı anda dengesini yitirerek düşen işçi, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını yitirdi
Alınan bilgilere göre olay, ilçedeki bir inşaat alanında gerçekleşti. Mısır uyruklu Şerif isimli işçi, çalıştığı sırada dengesini kaybederek binanın birinci katından düştü.
Ağır yaralanan işçiye, arkadaşlarının durumu fark edip sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şerif, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
