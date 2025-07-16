Panele, devletin üst düzey temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, 15 Temmuz gazileri ile tanıkları ve Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan katıldı.

Programda, 15 Temmuz’un toplumsal hafızadaki yeri, Türkiye’nin demokrasi tecrübesi ve FETÖ ile mücadele süreci çok yönlü olarak ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, panelin açılış konuşmasında, 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişiminin bertaraf edilmesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin siyasal ve toplumsal dönüşümünün başlangıcı olduğunu vurguladı. Duran, “15 Temmuz, milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği, kutlu bir demokrasi ve istiklal zaferidir,” dedi.

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz gecesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında tutulan demokrasi nöbetlerinin, milletin siyasal bilincini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, bu direnişi “dünya demokrasi tarihinde eşine az rastlanır bir seferberlik” olarak tanımladı. O gece eşiyle birlikte İstanbul'da köprüye yürüdüğünü anlatan Duran, tanık oldukları sivil direnişin, bağımsızlık sevdasının ve demokrasi aşkının unutulmaz olduğunu dile getirdi.

Duran, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye hedefi, millî güvenlik politikalarımızın ve toplumsal barışın temelidir. Bu vizyonun tohumları, 15 Temmuz gecesi sokaklarda atılmıştır” ifadelerini kullandı.

Duran konuşmasında, 15 Temmuz'un Türkiye'nin küresel sistemde daha bağımsız ve etkin bir aktör haline gelmesine katkı sunduğunu da vurguladı. Türkiye'nin artık uluslararası krizlerde arabuluculuk yaptığını, adil bir dünya düzeni için mücadele verdiğini söyleyen Duran, “Türkiye küresel vicdanı temsil etmektedir” dedi.

İletişim Başkanı Duran, bu yıl "Zaferin Adı Türkiye" teması altında tüm kamu kurumları, belediyeler, STK’lar ve üniversitelerle ortaklaşa yürütülen 15 Temmuz anma etkinliklerinde rekor düzeyde katılım sağlandığını belirtti. Proje Takip Sistemi verilerine göre, sadece 2025 yılında 21 binden fazla etkinlik düzenlendiğini aktaran Duran, artan proje sayısının 15 Temmuz bilincinin toplumda derinleştiğinin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetleri, hatim programları, resim ve şiir yarışmaları ile sokaklarda kurulan sahnelerden halkın yoğun katılım sağladığı demokrasi nöbetlerine kadar birçok etkinlikle 15 Temmuz’un yaşatıldığını vurgulayan Duran, “Demokrasi bilinci, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miraslardan biridir” dedi.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda emperyalist ve istihbarat odaklı yapılara karşı verilen bir milli mücadele olduğunu belirtti. “FETÖ gibi yapılar, hiçbir zaman sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. 15 Temmuz, Türkiye’nin bağımsızlığını ve milli iradeyi hedef alan uluslararası komplolara karşı verilmiş bir cevaptır” dedi.

Yılmaz, FETÖ’nün tasfiyesi sonrası kurumların yeniden kendi ruhuna kavuştuğunu ifade ederek, "FETÖ'nün var olduğu bir ortamda bugün terörsüz bir Türkiye’den söz edemezdik," dedi. Yılmaz, yeni sivil anayasa vurgusu yaparak, “Artık dış odakların perspektifiyle şekillenmiş anayasalardan kurtulma vakti gelmiştir” ifadesini kullandı.

16 Temmuz 2025’te gerçekleşen panelin programı şu şekildeydi:

Birinci Oturum – Demokrasiye Sahip Çıkmak: Sivil Direnişin Gücü

Moderatör: Doç. Dr. İsmail Çağlar

Konuşmacılar: Bekir Bozdağ, Salih Tanrıkulu, Hande Fırat, Doç. Dr. Nebi Miş

İkinci Oturum – Demokrasi Nöbeti: 15 Temmuz’un Ardından Türkiye

Moderatör: Oya Eren

Konuşmacılar: Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Halime Kökçe

Üçüncü Oturum – 15 Temmuz’un Hukuki Süreci

Moderatör: Doç. Dr. Cem Duran Uzun

Konuşmacılar: İsmail Hakkı Turunç, Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Av. Mehmet Alagöz

Dördüncü Oturum – Tanıklıklarla 15 Temmuz: O Geceyi Unutmamak

Moderatör: Dr. Hüseyin Arslan

Konuşmacılar: Safiye Başpınar Bayat, Üzeyir Civan, Taha Koyuncu, Nizami Gülşen