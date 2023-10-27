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Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin en eski mahallelerinden biri olan Yeşildere Mahallesi'nin ilk parkını yapmanın kendilerine nasip olduğunu söyleyerek açıklamada bulundu.

Şehirleri güzelleştiren, yeşil alanları, meydanları ve sosyal tesisler olduğunu belirten Başkanı Yalçın, “Görev süremiz içinde 10 sosyal tesisi tamamlamıştık” dedi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, 11’inci sosyal tesisimizi Yeşildere Mahallemize, kamulaştırmasını tamamladığımız alana yapıyoruz. Çocuklar, sıra sizde. Siz gülün, dünya gülsün, sizin gülüşünüz karanlık dünyaya ışık olsun” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)