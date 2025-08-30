Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçedeki öğrenci pansiyonlarında incelemelerde bulundu.

Müdür Doğan, barınma alanlarından yemekhaneye, etüt odalarından sosyal yaşam alanlarına kadar birçok noktayı yerinde gözlemleyerek, öğrencilerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Doğan, öğrencilerin huzurlu bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.