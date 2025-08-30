Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçedeki öğrenci pansiyonlarında incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan'dan Öğrenci Pansiyonları Incelemesi! (2)

Müdür Doğan, barınma alanlarından yemekhaneye, etüt odalarından sosyal yaşam alanlarına kadar birçok noktayı yerinde gözlemleyerek, öğrencilerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Yerköy Belediye Başkanı Arslan'dan temizlik emekçilerine ziyaret!
Yerköy Belediye Başkanı Arslan'dan temizlik emekçilerine ziyaret!
İçeriği Görüntüle

İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan'dan Öğrenci Pansiyonları Incelemesi! (1)

Doğan, öğrencilerin huzurlu bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Muhabir: Sema Nur Koçaker