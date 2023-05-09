İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenli sürüş ve trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmede bulunuluyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Zekai Doğanay ve polis memuru Hakan Kocaoğlu geçtiğimiz yıl ağır şekilde trafik kazası geçiren İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu ziyaret ederek, tekrar geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şube Müdürü Doğanay, “Her yıl kutlanmakta olan trafik haftası etkinlikleri kapsamında daha önce trafik kazası geçiren kazazedeleri ziyaret ediyoruz. Yaşanan kötü anları hatırlatmak istemiyoruz ancak, hayatın akışı içerisinde trafik kurallarına uyulması ve güvenli sürüş hususlarında hatırlatmalarda bulunuyoruz” diyerek, amaçlarının trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere, İl sivil toplumla İlişkiler müdürü hakkı Yurtlu, yaşadığı trafik kazasında ağır yaralanarak, aort damarının yırtılması sonucu ameliyata alınmış ve başarılı geçen cerrahi operasyon sonunda tekrar eski sağlığına kavuşmuştu.

İl Müdürü Yurtlu, bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şube Müdürü Zekai Doğanay ve ekibine teşekkür ederek, aynı zamanda da trafik haftasını tebrik etti. Haber Merkezi