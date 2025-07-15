2 ayrı noktada gerçekleşen deprem, gece saatlerinde bölge sakinlerinde kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 3.2 olarak açıklarken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 2.9 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında saatler gece yarısını biraz geçerken 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 11.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD ise büyüklüğü 2.9, derinliği ise 17.36 kilometre olarak açıkladı. Deprem, çevre ilçelerde ve İstanbul genelinde hafif şekilde hissedildi.

Sabah saatlerinde Karadeniz bölgesinden gelen bir diğer deprem haberi Samsun’un Ladik ilçesinden geldi. AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 06.08’de Hamitköy mevkiinde 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 10.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, bölge halkında kısa süreli tedirginlik yarattı.

Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakın konumu nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte depremlerle sarsılıyor. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Yetkililer ise vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.